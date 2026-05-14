Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un lieve calo, con il PSV che si aggira intorno a valori più bassi rispetto ai giorni precedenti. La tariffa tutelata stabilita dall’ARERA per il mese di aprile 2026 è scesa a 0,49 euro per metro cubo. Questi dati influenzano direttamente le bollette di famiglie e aziende, in un momento di frequenti oscillazioni sui mercati internazionali.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un contesto di continue variazioni sui mercati internazionali. Oggi, 14 Maggio 2026, il prezzo aggiornato della materia prima gas incide direttamente sulla bolletta domestica, determinando quanto effettivamente pagherai nei prossimi mesi. Comprendere l’andamento dei prezzi e le differenze tra mercato tutelato e libero è fondamentale per stimare la spesa e valutare eventuali cambi di fornitore. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi: PSV in lieve calo, tariffa tutelata ARERA scende a 0,49 €/Smc ad aprile 2026

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