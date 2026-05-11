Prezzo gas oggi | ARERA taglia la tariffa dell’11,7% ad aprile 2026 PSV in rialzo

Oggi il prezzo del gas naturale ha subito alcune variazioni: l'ARERA ha deciso di ridurre la tariffa dell’11,7% a partire da aprile 2026, mentre il prezzo di riferimento del PSV è in rialzo. Il costo di un metro cubo di gas, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato importante per chi deve gestire i costi energetici e programmare le proprie spese domestiche.

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