Prezzo gas oggi | ARERA taglia la tariffa dell’11,7% ad aprile 2026 PSV in rialzo

Da quifinanza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il prezzo del gas naturale ha subito alcune variazioni: l'ARERA ha deciso di ridurre la tariffa dell’11,7% a partire da aprile 2026, mentre il prezzo di riferimento del PSV è in rialzo. Il costo di un metro cubo di gas, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato importante per chi deve gestire i costi energetici e programmare le proprie spese domestiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di metano permette di valutare offerte, confrontare tariffe e capire come cambiano i costi in base all’andamento del mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas oggi arera taglia la tariffa dell8217117 ad aprile 2026 psv in rialzo
© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi: ARERA taglia la tariffa dell’11,7% ad aprile 2026, PSV in rialzo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Gas ai minimi del mese: PSV scende a 42,93 €/MWh, prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc (17 Aprile 2026)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane.

Gas ai minimi del mese: PSV scende a 39,88 €/MWh, prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc (19 Aprile 2026)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane.

Argomenti più discussi: Gas, ARERA: prezzo utenti vulnerabili scende del 7,6% a 121,05 centesimi; Gas: Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità per aprile (-7,6%); Arera, tariffa gas di aprile per vulnerabili scesa del 7,6%; Bollette, allo studio nuove tutele per le fasce più deboli. Il piano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web