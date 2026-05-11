Prezzo gas oggi | ARERA taglia la tariffa dell’11,7% ad aprile 2026 PSV in rialzo
Oggi il prezzo del gas naturale ha subito alcune variazioni: l'ARERA ha deciso di ridurre la tariffa dell’11,7% a partire da aprile 2026, mentre il prezzo di riferimento del PSV è in rialzo. Il costo di un metro cubo di gas, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato importante per chi deve gestire i costi energetici e programmare le proprie spese domestiche.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di metano permette di valutare offerte, confrontare tariffe e capire come cambiano i costi in base all’andamento del mercato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° aprile 2026 il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili scende del 7,6% rispetto a marzo. facebook