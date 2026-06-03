La benzina costa 1,947 euro al litro e il diesel 2,012 euro. La provincia più cara è Bolzano. Ogni giorno dalle 8.30, QuiFinanza aggiorna sui prezzi dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.947 per la benzina, 2.012 per il diesel, 0.818 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.999 Benzina SELF 1.943 GPL SERVITO 0.803 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.947, diesel a 2.012. La provincia più cara è Bolzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indianapolis gas prices surge to nearly $5 per gallon

Notizie e thread social correlati

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.947, diesel a 1.983. La provincia più cara è BolzanoOggi i prezzi della benzina sono arrivati a 1,947 euro al litro e il diesel a 1,983 euro.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai.

Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Staffetta Quotidiana, benzina self service su strade a 1,960 euro al litro, diesel a 2,041 #ANSAmotori #ANSA x.com

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.947, diesel a 2.012. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.947 per la benzina, 2.012 per il diesel, 0.818 per il ... quifinanza.it

Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti reddit

Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel? tg24.sky.it