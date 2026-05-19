Prezzo dei carburanti benzina a 1.947 diesel a 1.983 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i prezzi della benzina sono arrivati a 1,947 euro al litro e il diesel a 1,983 euro. Tra le province italiane, quella con i prezzi più elevati è Bolzano. Da questa mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui costi dei carburanti in tutte le regioni del paese. I dati vengono raccolti e diffusi per aiutare gli automobilisti a conoscere le tariffe praticate nelle diverse zone.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.947 per la benzina, 1.983 per il diesel, 0.826 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 19 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.977 Benzina SELF 1.940 GPL SERVITO 0.810 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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