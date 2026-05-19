Prezzo dei carburanti benzina a 1.947 diesel a 1.983 La provincia più cara è Bolzano

Oggi i prezzi della benzina sono arrivati a 1,947 euro al litro e il diesel a 1,983 euro. Tra le province italiane, quella con i prezzi più elevati è Bolzano. Da questa mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui costi dei carburanti in tutte le regioni del paese. I dati vengono raccolti e diffusi per aiutare gli automobilisti a conoscere le tariffe praticate nelle diverse zone.

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