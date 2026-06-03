Previsioni meteo per Avellino – 4 giugno 2026

Il 4 giugno 2026 ad Avellino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso durante tutta la giornata. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e non sono previste precipitazioni. La temperatura massima prevista sarà di circa 28 gradi, con venti leggeri provenienti da nord. La giornata si svolgerà senza variazioni significative rispetto alle previsioni di stabilità atmosferica.

Ad Avellino il 4 giugno 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni meteorologiche resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 26°C, mentre la minima sarà di 14°C.Lo zero termico si attesterà a 4275 metri.I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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