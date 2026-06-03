Presunto risarcimento di 770mila euro il Cardarelli | Non ci risulta
Il Cardarelli ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza di un presunto risarcimento di 770mila euro. La notizia, riportata da alcuni organi di stampa, non trova conferma all’interno dell’istituto. Non ci sono comunicazioni ufficiali o documenti che attestino l’avvenuto pagamento o accordo di questa cifra. La struttura ha precisato di non aver ricevuto richieste o notifiche riguardanti somme di denaro di questa entità.
Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione alle notizie di stampa riportate dagli organi di informazione nella giornata di sabato 30 maggio 2026 ed in seguito ad un post pubblicato il 1° maggio 2026 da uno studio legale associato della provincia di Napoli sui propri canali social, l’ospedale Cardarelli precisa: “Da verifiche effettuate presso i nostri uffici non risultano risarcimenti di 770.000,00 euro liquidati dal nostro ospedale a pazienti, per criticità nel decorso post-operatorio. L’AORN Cardarelli sta provvedendo a segnalare all’Ordine degli Avvocati il caso in oggetto, per tutelare la reputazione dell’Ospedale e l’onorabilità del personale sanitario che vi lavora; tale azione verrà intrapresa per difendere medici, infermieri e quanti prestano assistenza ogni giorno con dedizione ai pazienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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