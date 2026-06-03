Presunto risarcimento di 770mila euro il Cardarelli | Non ci risulta

Notizia in breve

Il Cardarelli ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza di un presunto risarcimento di 770mila euro. La notizia, riportata da alcuni organi di stampa, non trova conferma all’interno dell’istituto. Non ci sono comunicazioni ufficiali o documenti che attestino l’avvenuto pagamento o accordo di questa cifra. La struttura ha precisato di non aver ricevuto richieste o notifiche riguardanti somme di denaro di questa entità.