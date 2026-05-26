Napoli braccio paralizzato dopo l'operazione al Cardarelli | risarcimento da quasi 600mila euro

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'ospedale di Napoli è stato condannato a pagare quasi 600.000 euro a una donna che ha perso l’uso del braccio destro dopo un intervento per fratture al collo dell’omero. La paziente ha subito una lesione del plesso brachiale durante l’operazione, che si è conclusa con l’incapacità di muovere il braccio. La sentenza è stata emessa dal Tribunale dopo il procedimento legale.

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Il Tribunale ha condannato l'ospedale Cardarelli di Napoli a risarcire una paziente che ha perso l'uso del braccio destro dopo un intervento per fratture al collo dell'omero: avrebbe avuto una lesione del plesso brachiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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