Napoli braccio paralizzato dopo l'operazione al Cardarelli | risarcimento da quasi 600mila euro
Un'ospedale di Napoli è stato condannato a pagare quasi 600.000 euro a una donna che ha perso l’uso del braccio destro dopo un intervento per fratture al collo dell’omero. La paziente ha subito una lesione del plesso brachiale durante l’operazione, che si è conclusa con l’incapacità di muovere il braccio. La sentenza è stata emessa dal Tribunale dopo il procedimento legale.
Il Tribunale ha condannato l'ospedale Cardarelli di Napoli a risarcire una paziente che ha perso l'uso del braccio destro dopo un intervento per fratture al collo dell'omero: avrebbe avuto una lesione del plesso brachiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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