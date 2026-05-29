Paziente muore dopo intervento al Cardarelli | ospedale condannato a risarcire la famiglia con 770mila euro
Un'ospedale è stato condannato a pagare 770mila euro di risarcimento alla famiglia di una paziente deceduta dopo un intervento di appendicectomia. La donna è morta a causa di complicazioni insorte dopo l'operazione. La famiglia ha affidato la causa a uno studio legale, che ha reso nota la decisione giudiziaria. La vicenda riguarda un intervento eseguito presso l'ospedale, che si è concluso con il decesso della paziente.
A raccontare la vicenda è lo studio legale al quale i parenti della paziente si sono affidati per ottenere il risarcimento: la donna è morta per complicazioni sorte dopo un intervento di appendicectomia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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