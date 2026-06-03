L’igienista dentale non può aprire un studio professionale in autonomia: le sue prestazioni vanno effettuate in presenza dell’odontoiatra. Lo certifica una sentenza del Tar delle Marche, che ha dichiarato improcedibile il ricorso della Federazione nazionale degli ordini Tsrm e Pstrp contro Regione Marche e Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurgi e degli odontoiatri. La sentenza n.752 del 1 giugno scorso, quindi, non si discosta da quella del Consiglio di Stato del 9 marzo 2020, secondo cui “è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’igienista dentale e quella del medico odontoiatra”, chiarisce Andrea Senna, presidente della Cao, la Commissione albo odontoiatri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prestazioni dell’igienista dentale solo in presenza dell’odontoiatra: la sentenza

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