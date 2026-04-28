Un approfondimento ricostruisce il percorso di Nicole Minetti, ex igienista dentale, collegandola alla vicenda di Ruby Rubacuori e alle feste private che si sono tenute presso la residenza dell’allora presidente del Consiglio. Il racconto si basa su testimonianze e ricostruzioni, evidenziando i legami tra l’ex collaboratrice e gli eventi pubblici e privati che hanno coinvolto figure politiche e personaggi noti.

Dalla tristemente nota vicenda che ha coinvolto Ruby Rubacuori, al secolo Karima El Mahroug, e l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, fino alle feste hard a casa dello stesso Berlusconi. Quando è uscita la notizia della grazia concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Nicole Minetti, il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha ricostruito la “carriera” dell’ex igienista dentale nella puntata di Accordi&Disaccordi, in onda sul Nove, di sabato 18 aprile. “Quale giudice minorile affiderebbe un minore a quella del bunga-bunga travestita da suora con le tette e il culo di fuori e col giro di squillo minorenni?” domanda ironicamente Travaglio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nicole Minetti, così Travaglio ricostruisce la “carriera” dell’ex igienista dentale tra Ruby e i festini a casa Berlusconi – Video

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