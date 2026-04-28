Le autorità milanesi stanno esaminando la richiesta di grazia presentata per un’ex igienista dentale coinvolta in un procedimento giudiziario. Se le autorità giudiziarie giudicassero la richiesta infondata, potrebbero avviare un’indagine nei confronti della stessa persona. Il procedimento si è sviluppato dopo che il Quirinale ha chiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia, portando gli investigatori a verificare i dettagli della vicenda legata alla grazia concessa.

Da graziata a indagata? È una delle ipotesi sul tavolo degli inquirenti milanesi, che dopo la richiesta di spiegazioni al ministero della Giustizia da parte del Quirinale, ora sono al lavoro per verificare in fretta e furia tutti i contorni della vicenda che ha portato alla grazia di Nicole Minetti. Che, vale la pena ricordarlo sempre, era stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby-bis e a un anno e un mese per peculato nella “ rimborsopoli ” lombarda. Nella fattispecie, la Procura Generale di Milano, qualora l’istanza di grazia dell’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla Procura per l’apertura di una indagine a carico dell’ igienista dentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, se la richiesta di grazia fosse infondata scatterebbe un’indagine a carico dell’ex igienista dentale

Notizie correlate

Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere. Se richiesta grazia infondata, atti alla Procura"Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto...

Nicole Minetti, così Travaglio ricostruisce la “carriera” dell’ex igienista dentale tra Ruby e i festini a casa Berlusconi – VideoDalla tristemente nota vicenda che ha coinvolto Ruby Rubacuori, al secolo Karima El Mahroug, e l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; Caso Minetti, la grazia può essere revocata? Ecco in quali casi; Da igienista dentale a consigliera regionale fino al caso Ruby: chi è Nicole Minetti; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti.

Caso Minetti, se la richiesta di grazia si rivelasse infondata atti alla Procura di MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it

Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'Il sostituto procuratore di Milano: 'Avanti fino in fondo'. Il professore Luca Denaro: 'Mai curato il bimbo'. Il viceministro della Giustizia Sistro: 'Al Quirinale abbiamo trasmesso un parere non vinc ... ansa.it

"Tutte le iniziative saranno vagliate dagli organi competenti per le ulteriori indagini". Così il vice ministro della Giustizia Francesco Sisto sul caso Minetti. Sulle precedenti verifiche, Sisto ha detto: "senza giudizi di responsabilità frettolosi, va detto che solo al - facebook.com facebook

Il governo rompe il silenzio sul caso Minetti Minetti, ora il governo reagisce: “Noi non facciamo indagini. Al Quirinale parere non vincolante” x.com