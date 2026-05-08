Rissa con Valverde le scuse di Tchouameni | Ciò che è successo in settimana in allenamento è inaccettabile Mi dispiace per l’immagine che abbiamo dato del club

Nella giornata di ieri si è verificata una rissa tra due calciatori del Real Madrid, uno dei quali ha successivamente rilasciato dichiarazioni pubbliche. Tchouameni ha definito inaccettabile quanto accaduto durante l’allenamento e ha espresso rammarico per l’immagine trasmessa dal club. La discussione tra i due giocatori ha attirato l’attenzione, e le scuse sono arrivate attraverso dichiarazioni ufficiali.

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