Stanotte si svolge la cerimonia dei David di Donatello 2026, premi assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano. La presidente dell’ente è Piera De Tassis. La serata rappresenta un momento di riconoscimento per le produzioni italiane, con premi distribuiti in varie categorie. È possibile seguire l’evento in diretta e conoscere i vincitori attraverso canali televisivi e piattaforme online.

Stanotte si aprono le danze dei David di Donatello 2026. I premi sono riconosciuti dall’Accademia del Cinema Italiano, presieduta dalla Presidente Piera De Tassis. A condurre la serata saranno Flavio Insinna e Bianca Balti, protagonisti di un evento che si preannuncia ricco di ospiti e momenti spettacolari. Tutto è pronto: ecco cosa c’è da sapere e dove vederli questa sera 6 maggio. La 71esima edizione e le sue numerose novità. Nello studio 23 di Cinecittà, fresco di inaugurazione, si terrà la notte delle notti, del cinema italiano. La 71esima edizione dei David di Donatello stanno per srotolare il loro red carpet. La premiazione andrà in onda il 6 maggio dalle 21:30 su Rai 1 con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - David di Donatello 71: tutto ciò che c’è da sapere e dove vederli

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