Presentazione del libro ' L' isola degli inganni'

Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 19.00, appuntamento a Villa Ardizzone per la presentazione del libro di Maria Elisa Aloisi dal titolo ‘L’isola degli inganni'. Dialogherà con l'autrice Mattia Serpotta. Ingresso libero.Note sul libro: "A Filicudi l'estate promette tutto: luce, mare, relax. È. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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ULISSE:NUOVI SENTIERI - ULYSSES:NEW PATHWAYS di Caio Fiore Melacrinis

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Una bellissima presentazione del mio libro Protagonisti delle Sfide che ci attendono nell’era dell’Intelligenza Artificiale alla Festa dell’Unita’ di S. Giacomo Po Mantova. Ho dialogato con Beatrice Benaglia Pres. Assemblea PD #Mantova e con l’On.le Anton x.com

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A Messina la presentazione del libro del dott. Gennaro CapoluongoNel corso della presentazione sono intervenuti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dott. Antonio D’Amato, il referente dell’Associazione Vittime del Dovere dott. Salvatore ... strettoweb.com

Reggio Calabria, all’Eremo la presentazione del libro E griramulu cu tutt’u cori… su fede, tradizione e identità popolareSi terrà venerdì 5 giugno 2026, alle ore 17:00, nel Salone della Basilica di Santa Maria Madre della Consolazione, all’Eremo di Reggio Calabria, la presentazione del libro E griramulu cu tutt’u cori… ... strettoweb.com