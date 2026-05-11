La destinazione degli ombrelli | al Bar Pickwick la presentazione del libro di Giacomo Cardella
Mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 18,30, al Bar Pickwick si terrà il secondo incontro della rassegna letteraria primaverile. Ospite della serata sarà Giacomo Cardella con il suo libro "La destinazione degli ombrelli" edito da Graus Edizioni, presentato da Davide Ficarra.Il libroLa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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