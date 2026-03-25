Domenica 29 marzo alle ore 17:30, Ignazio Rasi presenta il suo romanzo La città degli addii. Appuntamento da Pablo Listening Bar, in via Brunetto Latini 16 a Palermo. Verranno approfonditi i temi e le atmosfere del libro, in un percorso narrativo che attraverso memoria, relazioni e identità, restituirà uno sguardo intenso sulla città e sulle sue dimensioni emotive. A conversare con l’autore sarà Cinzia Aiello. Alcuni brani dell’opera saranno interpretati da Rosamaria Carini, che accompagnerà il pubblico all’interno delle pagine del romanzo. L’evento è aperto al pubblico e si rivolge a lettrici e lettori interessati alla narrativa contemporanea e agli incontri culturali dedicati alla scoperta delle storie e delle voci del territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "La città degli addii": da Pablo listening bar la presentazione del libro di Ignazio Rasi

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