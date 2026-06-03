Un medico di 66 anni di Milano, accusato di aver prescriveva farmaci oppiacei senza consapevolezza, è stato ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere. La diagnosi di seminfermità mentale ha portato alla sospensione delle sue funzioni. L’indagine evidenzia che il professionista avrebbe somministrato farmaci senza valutare correttamente le condizioni dei pazienti. La procura ha aperto un procedimento legale per verificare le responsabilità.

Monza, 3 giugno 2026 – Sarebbe stato parzialmente incapace di intendere e di volere il medico di base ora 66enne di Milano Diego F. che, sfruttando nominativi di ignari pazienti, prescriveva farmaci oppiacei poi ritirati dalle farmacie a costo zero e rivenduti sul mercato nero della droga, con un giro d'affari che in 4 anni ha provocato un danno di oltre 2 milioni e mezzo al sistema sanitario nazionale. È emerso oggi con l'esito della perizia psichiatrica al processo al Tribunale di Monza che vede 10 persone, quasi tutti egiziani, imputati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato o della Pubblica Amministrazione, falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente servizio di pubblica necessità, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prescriveva farmaci oppiacei ad ignari pazienti: medico seminfermo di mente

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