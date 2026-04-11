Il settore farmaceutico sta affrontando un nuovo allarme legato alla disponibilità di farmaci, con preoccupazioni sui possibili rischi per i pazienti. Nel frattempo, le esportazioni della regione sono destinate a superare gli 8 miliardi di euro nel 2025, rappresentando circa il 35% del totale delle esportazioni regionali e segnando un aumento di circa il 10% rispetto all’anno precedente.

Più di 8 miliardi di export nel 2025, il 35% del totale delle esportazioni della regione, con un incremento quasi del 10% sul 2024. Il farmaceutico per la Campania è il settore che spinge più di tutti gli altri, con investimenti importanti (più di 100 milioni della sola Novartis a Torre Annunziata, grazie anche alla Zes unica) e un trend di crescita che si è manifestato anche in questi primi mesi del 2026. I numeri però corrono da alcune settimane in parallelo con la paura che tutto o quasi si fermi per via della guerra in Medio Oriente e dell’emergenza energetica, e che a pagarne le conseguenze siano non solo le aziende ma anche e soprattutto i pazienti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Farmaci, ora è allarme approvvigionamento: «Rischi per i pazienti»

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