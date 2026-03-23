Visitava prescriveva cure e dava farmaci ma non aveva nessun titolo | falso medico scoperto a Firenze
La scoperta degli uomini della Guardia di Finanza di Firenze in un appartamento di Campi Bisenzio dopo un insolito andirivieni di gente. All'interno un vero e proprio ambulatorio ma completamente abusivo e gestito da un uomo senza nessuna abilitazione alla professione medica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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