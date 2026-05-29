Avete caldo ora? Prepariamoci perché sta arrivando il Super El Niño

Tra il 2026 e il 2027 si prevede l’arrivo del Super El Niño, un evento climatico che interesserà tutto il pianeta. Si prevede che provocherà ondate di calore più intense, piogge abbondanti e alluvioni in molte aree. Si tratta di un fenomeno che si verifica periodicamente, ma questa volta potrebbe avere effetti più pronunciati in un pianeta in rapido riscaldamento.

Eppure, osserva Sarfatti, le ondate di calore si fa fatica a circoscriverle, a riconoscerle come evento estremo, così come si riconosce un’alluvione o un uragano. Si ha l’impressione di un fenomeno anomalo ma inafferrabile, un caldo che si ripete un giorno dopo l’altro e che prima o poi si attenuerà, o noi ci abitueremo, ci arrenderemo semplicemente all’estate che arriva. Se invece potessimo dare un nome anche alle ondate di calore, se quella che stiamo vivendo si chiamasse George, come abbiamo chiamato Katrina e Milton due famosi uragani, Palisade Fire e Camp Fire due famosi incendi californiani, forse sarebbe di aiuto. I giornali... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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