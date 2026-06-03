Un camion si è incastrato sotto la tettoia di un distributore di benzina a Castelfidardo. L’incidente è avvenuto perché il veicolo ha preso male le misure, rimanendo bloccato. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il mezzo e rimuoverlo. Sul posto anche le forze dell’ordine. La situazione ha causato disagi alla circolazione per alcune ore.

Castelfidardo, 3 giugno 2026 – Avrebbe preso male le misure e con il camion si è incastrato sotto la tettoia del distributore di benzina. È successo ieri pomeriggio all’impianto di Villa Poticcio di Castelfidardo, al confine con Villa Musone. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Osimo e anche un mezzo dei vigili del fuoco dal distaccamento di Osimo. Sarebbero gravi i danni provocati all’impianto di carburanti. Sempre alla stessa ora e in quella zona, i vigili del fuoco, sollecitati dai carabinieri, sono intervenuti per un palo della luce pericolante. Non è chiaro se il danno possa essere stato provocato sempre dal mezzo pesante, con targa polacca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prende male le misure, camion resta incastrato al distributore

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