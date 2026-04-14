Camion portacisterne resta incastrato nella galleria delle Croci di Calenzano | traffico bloccato in A1 verso nord

Nella serata di oggi, un camion portacisterne si è incastrato in una galleria lungo l'autostrada A1 tra Calenzano e la zona delle Croci. L'episodio ha causato il blocco totale del traffico in direzione nord, creando disagi lungo il tratto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e rimuovere il mezzo. La viabilità è rimasta paralizzata per diverse ore.

CALENZANO – Serata di caos e pesanti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un grave incidente autonomo ha paralizzato il traffico nel tratto appenninico. Intorno alle 19,45, all’altezza del chilometro 266 nel comune di Barberino di Mugello, un mezzo pesante adibito al trasporto eccezionale di cisterne è rimasto coinvolto in un sinistro dall’impatto spettacolare quanto pericoloso: il veicolo ha infatti urtato violentemente la volta della galleria Le Croci di Calenzano. L’impatto ha reso necessaria l’immediata chiusura della carreggiata nord, nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. La circolazione è rimasta completamente bloccata, con la formazione rapida di code che hanno raggiunto i 4 chilometri in pochi minuti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Camion portacisterne resta incastrato nella galleria delle Croci di Calenzano: traffico bloccato in A1 verso nord Incidente A1, camion a fuoco in galleria "Le Croci" tra Calenzano e bivio con la Direttissima, 16 km di coda verso Bologna - VIDEOCamion in fiamme nella galleria Le Croci blocca l’A1 a Firenze: tratto chiuso verso Bologna, code fino a 16 km e uscita obbligatoria a Calenzano Un... Leggi anche: Autostrada A1: tir carico di cisterne sbatte nella galleria delle Croci di Calenzano. Tratto chiuso per Bologna