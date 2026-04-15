Centrodestra al fotofinsh Cateno De Luca lancia un appello a Firetto | Scendi in campo sei la soluzione
Il dibattito sul ruolo del Centrodestra si anima negli ultimi giorni, con Cateno De Luca che invita pubblicamente Lillo Firetto a candidarsi, definendolo come la soluzione possibile per guidare una nuova fase amministrativa. De Luca ha rivolto l’appello direttamente all’interessato, evidenziando la necessità di un ricambio e di una leadership alternativa. La proposta ha suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori politici e gli altri protagonisti del panorama locale.
Il dibattito sul Centrodestra “ritardatario” si accende con l’intervento di Cateno De Luca che rompe gli schemi e indica apertamente in Lillo Firetto la possibile guida per una nuova fase amministrativa. Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra: Firetto lascia il campo al candidato sindaco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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