Centrodestra al fotofinsh Cateno De Luca lancia un appello a Firetto | Scendi in campo sei la soluzione

Il dibattito sul ruolo del Centrodestra si anima negli ultimi giorni, con Cateno De Luca che invita pubblicamente Lillo Firetto a candidarsi, definendolo come la soluzione possibile per guidare una nuova fase amministrativa. De Luca ha rivolto l’appello direttamente all’interessato, evidenziando la necessità di un ricambio e di una leadership alternativa. La proposta ha suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori politici e gli altri protagonisti del panorama locale.