Due influencer sono state coinvolte in una rissa davanti a una discoteca, durante la quale una di loro ha investito l’altra con un veicolo. La persona investita si trova in condizioni critiche e potrebbe non farcela. Le due hanno un seguito su Instagram di 363mila e 260mila persone rispettivamente, e la vicenda ha attirato l’attenzione dei media britannici specializzati in gossip e scandali.

Si potrebbe farne anche una questione di numeri: 363mila contro 260mila. I follower su Instagram delle protagoniste della lite che ha infiammato la stampa scandalistica inglese, che notoriamente non si tira indietro di fronte al gossip estremo. Talmente estremo, in questo caso, che una delle due protagoniste rischia la pelle. Andiamo per ordine. Siamo a SoHo, nel centro di Londra, davanti all'Inca, un frequentatissimo nightclub dalle parti di Oxford Street. È domenica mattina molto presto, la discoteca ha appena chiuso e là davanti, mentre la notte si appresta a diventare giorno, un'automobile si scaglia a tutta velocità contro una donna. Alla guida della vettura c'è Gabrielle Carrington, 29, conosciuta su Instagram come Rielleuk (è lei quella con più follower, tanto per la precisione).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lite tra influencer fuori dalla discoteca. Una investe l'altra: adesso è in fin di vita

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