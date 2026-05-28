Premio Strega Giovani al PalaCep vince Michele Mari Salis | Bello farlo qui la cultura dev' essere ovunque

Da genovatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Mari ha vinto il Premio Strega Giovani 2026 con il romanzo “I convitati di pietra”. La cerimonia si è svolta al PalaCep, e questa scelta ha suscitato commenti sul fatto che la cultura dovrebbe essere accessibile ovunque.

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È stato Michele Mari con il romanzo “I convitati di pietra” a vincere il prestigioso Premio Strega Giovani 2026. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, mercoledì 27 maggio, al PalaCep di via della Benedicta. Il libro premiato: “I convitati di pietra”Quello di Michele Mari, edito da Einaudi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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