premio strega guida la sestina michele mari guida ai romanzi finalisti

In testa, con un vantaggio netto, c'è Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi): 280 preferenze, più del doppio dell'ultimo classificato. Dietro di lui, nell'ordine, Matteo Nucci con Platone. Una storia d'amore (Feltrinelli), Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani), Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi) ed Elena Rui con Vedove di Camus (L'orma). La classifica è emersa dalla sommatoria di voti collettivi, lettori forti, lettrici e lettori dall'estero e Amici della Domenica. Il vincitore sarà incoronato l'8 luglio al Campidoglio. Michele Mari: il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Sono sei e non 5 i libri che concorreranno all'ottantesima edizione del Premio Strega. Michele Mari guida la sestina, a seguire Matteo Nucci e Bianca Pitzorno. Il libro vincitore sarà svelato il prossimo 8 luglioSono sei i libri in corsa per l’ottantesima edizione del Premio Strega, invece di cinque.

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