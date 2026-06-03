Premio Strega ecco gli incipit della sestina e non cinquina che andrà in finale – La gallery

Notizia in breve

Per il Premio Strega di quest’anno, la finale sarà composta da una sestina di libri invece della tradizionale cinquina. Tra i testi in corsa ci sono “I convitati di pietra” di Michele Mari e “Le vedove di Camus” di Elena Rui. La composizione della lista genera sempre attenzione e discussioni nel panorama letterario italiano. La selezione definitiva dei sei titoli verrà annunciata prossimamente, dopo le valutazioni della giuria.