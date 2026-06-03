Premio Strega ecco gli incipit della sestina e non cinquina che andrà in finale – La gallery

Da open.online 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il Premio Strega di quest’anno, la finale sarà composta da una sestina di libri invece della tradizionale cinquina. Tra i testi in corsa ci sono “I convitati di pietra” di Michele Mari e “Le vedove di Camus” di Elena Rui. La composizione della lista genera sempre attenzione e discussioni nel panorama letterario italiano. La selezione definitiva dei sei titoli verrà annunciata prossimamente, dopo le valutazioni della giuria.

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Sei incipit per cominciare a farsi un’idea del possibile vincitore dello Strega. O del proprio preferito. A luglio il verdetto Da I convitati di pietra di Michele Mari a Le vedove di Camus di Elena Rui, la cinquina – che quest’anno è una sestina – del Premio Strega suscita sempre curiosità per l’indubbio impatto che ha sulla scena letteraria italiana. La proclamazione del vincitorie avverà il prossimo 8 luglio. Ma per iniziare a capire di cosa parliamo, e magari scegliere per chi tifare, ecco i sei incipit dei libri, giudicate voi. 🔗 Leggi su Open.online

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