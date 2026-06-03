Ecco la cinquina anzi la sestina del Premio Strega 2026

Da open.online 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 3 giugno a Benevento sono stati annunciati i sei finalisti del Premio Strega 2026. La selezione, di norma composta da cinque autori, quest’anno include un sesto nome. La cerimonia si è svolta al Teatro Romano. La decisione di includere un sesto finalista è stata comunicata durante l’evento, che ha visto la presentazione ufficiale della cinquina. La lista completa dei finalisti sarà disponibile dopo l’annuncio ufficiale.

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Saranno sei e non cinque, come solitamente avviene, i finalisti del Premio Strega 2026, annunciati  questo mercoledì 3 giugno, al  Teatro Romano di Benevento. Una sestina, consentita grazie all’articolo sette del regolamento: se nella graduatoria dei primi cinque non compare un titolo di un editore medio piccolo, accede alla seconda votazione quello con il punteggio maggiore, dando luogo a un ripescaggio. Questi i nomi: al primo posto Michele Mari, con 280 voti per “ I convitati di pietra ” (Einaudi), al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci, con 242 voti per “ Platone. Una storia d’amore ” (Feltrinelli). Terza Bianca Pitzorno con “ La sonnambula ” (Bompiani), 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con “ Donnaregina ” (Mondadori), 184 voti e da Alcide Pierantozzi con “ Lo sbilico ” (Einaudi), 170 voti. 🔗 Leggi su Open.online

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