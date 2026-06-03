Premio Fantini | i vincitori delle opere degli studenti dell’artistico Palizzi e dei ragazzi dell’associazione Altri Orizzonti

I vincitori della seconda edizione del Premio Fantini sono stati selezionati tra gli studenti delle classi V C e V D del liceo artistico “Palizzi” di Lanciano. La premiazione riguarda le opere realizzate dagli studenti e dai partecipanti dell’associazione Altri Orizzonti.

Sono stati scelti i vincitori della seconda edizione del Premio Fantini, studenti delle delle classi V C e V D del liceo artistico “Palizzi” di Lanciano. La giuria, presieduta dall’artista lancianese Paolo Spoltore, ha selezionato le migliori opere per la bellezza, l’originalità e l’intensità dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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