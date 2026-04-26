Le opere degli studenti del Liceo Artistico Nordio alla mostra Scart

Durante il penultimo fine settimana della mostra SCART – Il lato bello e utile del rifiuto, al Salone degli Incanti, sono stati presentati i lavori degli studenti del Liceo Artistico Nordio e del corso Made in Italy “Enrico e Umberto Nordio”. Le loro opere sono state esposte nel contesto di questa esposizione dedicata al riciclo e alla valorizzazione dei materiali di scarto. La mostra rimane aperta al pubblico fino alla fine del weekend.

Sono gli studenti del Liceo Artistico e del Made in Italy “Enrico e Umberto Nordio” i protagonisti del penultimo weekend della mostra SCART – Il lato bello e utile del rifiuto al Salone degli Incanti. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, le loro opere sono entrate nel percorso espositivo, portando.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate La mostra degli studenti del “Liceo Plinio“CITTÀ DI CASTELLO - Il fuoco è l’elemento centrale della mostra aperta nelle sale di Palazzo del Podestà “Gli dèi, gli eroi e il lavoro degli uomini“. Allarme topi al Primo Liceo Artistico di via Carcano, la denuncia-video degli studenti: "Così la scuola non è vivibile"Numerosi avvistamenti fino alla video-denuncia che immortala l'indesiderato compagno di classe irrompere nell'aula e scappare via dal soffitto... Altri aggiornamenti Le opere degli studenti abbelliscono il NataleLa collaborazione tra gli istituti scolastici e l’amministrazione comunale si fa sempre viva in occasione di eventi straordinari come il Natale, che creano un humus favorevole alla vicinanza ed alla ... ilrestodelcarlino.it Al Nordio di Trieste il Liceo del Made in ItalyArriva anche in Friuli Venezia Giulia il Liceo del Made in Italy. A offrirlo sarà il Liceo artistico Nordio di Trieste, unico in regione, con un percorso pensato per valorizzare le eccellenze del ... rainews.it