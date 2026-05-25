Palestina e oltre la mostra degli studenti dell’artistico di Porta Romana

Notizia in breve

La mostra intitolata “Palestina e oltre” è stata realizzata dagli studenti dell’istituto artistico di Porta Romana. L’esposizione deriva da un percorso didattico avviato a settembre 2025, durante un confronto tra docenti. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli studenti e le studentesse della scuola, coinvolgendo un processo di lavoro condiviso e un percorso di approfondimento sui temi trattati.