Palestina e oltre la mostra degli studenti dell’artistico di Porta Romana
La mostra intitolata “Palestina e oltre” è stata realizzata dagli studenti dell’istituto artistico di Porta Romana. L’esposizione deriva da un percorso didattico avviato a settembre 2025, durante un confronto tra docenti. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli studenti e le studentesse della scuola, coinvolgendo un processo di lavoro condiviso e un percorso di approfondimento sui temi trattati.
L’esposizione è il risultato di un percorso didattico iniziato con un confronto in collegio docenti a settembre 2025, dove è stato presentato un progetto in collaborazione con gli studenti e le studentesse della nostra scuola. Una scuola aperta al mondo e presidio democratico che rappresenta i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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