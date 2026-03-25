Nella serata del 25 marzo 2026, si conclude un mercoledì dedicato alla memoria del “Sì” di Maria all’Annuncio e alla commemorazione di San Giuseppe. In questa occasione, viene recitata una preghiera che chiede di affidare ogni preoccupazione a Giuseppe e Maria, con l’obiettivo di ottenere la pace interiore. La celebrazione si inserisce nel rito quotidiano di chi cerca conforto e serenità.

Concludiamo in questo mercoledì in cui si celebra il “Sì” di Maria all’Annuncio dell’Angelo e si ricorda San Giuseppe, con la preghiera della sera per affidare la nostra vita e chiedere il dono della vera pace del cuore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. In questa splendida coincidenza tra la Solennità dell’Annunciazione e il giorno dedicato a San Giuseppe, il “Sì” di Maria e la custodia dello Sposo si fondono insieme. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 25 Marzo 2026: affidiamo ogni affanno a Giuseppe e Maria, per ottenere la pace

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