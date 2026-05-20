Preghiera della sera 20 maggio | chiediamo la potente protezione di San Giuseppe

Alle 20 maggio, al tramonto, si è svolta una preghiera della sera dedicata a chiedere la protezione di San Giuseppe. La preghiera si è concentrata sulla richiesta di perdono e sulla speranza di una notte di tranquillità. La comunità si è riunita in un momento di raccoglimento, rivolgendo le proprie intenzioni alla figura di San Giuseppe, considerata protettore e guida in questo momento serale. La cerimonia si è svolta in modo semplice e raccolto.

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Al calare del sole di questo 20 maggio, affidiamo la nostra famiglia a San Giuseppe per ricevere il dono del perdono e una notte di pace. Al calare del sole di questo giorno, ci fermiamo nel silenzio per affidare al Signore tutte le fatiche, le gioie e le speranze della giornata trascorsa. In questo mercoledì sera, tradizionalmente dedicato alla memoria e alla protezione di San Giuseppe, chiediamo al Padre la grazia di sperimentare la dolce festa del perdono. Lasciamo che il Suo Spirito ci liberi da ogni peso e ansia accumulata e, guidati dal silenzioso esempio del Custode del Redentore, ritroviamo la vera pace del cuore per affrontare la notte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 20 maggio: chiediamo la potente protezione di San Giuseppe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novena alla Madonna di Fatima | Giorno 3 | Preghiera potente per pace e protezione in famiglia Sullo stesso argomento Preghiera della sera 6 maggio: chiediamo protezione a San GiuseppeAl termine di questo mercoledì, ci rivolgiamo con fiducia a San Giuseppe, custode della Santa Famiglia. Leggi anche: Preghiera della sera 13 maggio: ci affidiamo alla protezione di San Giuseppe Preghi le Preghiere del Mattino e della Sera del 1662 BCP ogni giorno? reddit 16/5/26. Foglietto parrocchiale della domenica dell'Ascensione della CCS Cavarzere Centro (S. Mauro e S. Giuseppe e parrocchie collegate) x.com Preghiera della sera 18 maggio: l’invocazione per liberare il cuore dagli affanni prima di dormireLa preghiera della sera per trovare pace nel cuore prima di dormire con l'invocazione di Santa Caterina da Siena e l'affidamento al Padre. lalucedimaria.it Preghiere della sera 16 maggio 2026: un dialogo con Dio prima del riposoPrima del riposo, raccogliamoci in preghiera per invocare la protezione di Maria e chiedere al Padre una notte serena e un sonno tranquillo. lalucedimaria.it