Iniziamo sotto la protezione del nostro Angelo Custode e nel segno della speranza, che riempia il nostro cuore e ci aiuti ad affrontare questo giorno. Iniziamo questo nuovo giorno con il cuore colmo di speranza, mettendoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce dal primo istante della nostra vita. San Pio da Pietrelcina, che con il mondo invisibile aveva una familiarità straordinaria, ci ricordava spesso quanto fosse vitale la presenza del nostro compagno celeste: “O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore”. Mettiamoci alla presenza del Signore con umiltà, chiedendo che il Suo Spirito guidi ogni nostra azione e che la luce del Risorto risplenda sul nostro volto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 2 giugno: invochiamo la protezione degli Angeli Custodi in questo giorno

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Preghiera del Mattino MARTEDI 2 GIUGNO | San Michele Arcangelo proteggi me la mia famiglia

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