Alle prime luci del mattino, si recita una preghiera dedicata a San Giuseppe, chiedendo la sua protezione per le difficoltà quotidiane e la casa. La preghiera del 27 maggio invita a rivolgersi al custode della Sacra Famiglia, con un gesto di fede e speranza. La richiesta di protezione si concentra sui momenti di fatica e sui beni più cari, accompagnando l’inizio della giornata con un gesto di devozione.

Rivolgiamo il nostro primo pensiero al Custode della Sacra Famiglia, invocando la sua potente protezione sulle nostre fatiche e sulla nostra casa. Iniziamo questo nuovo giorno affidando a Dio ogni nostra intenzione, le fatiche che ci attendono e le piccole gioie che incontreremo sul nostro cammino. Lo facciamo ponendoci con fiducia sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe, l’uomo del silenzio e del fare, modello insostituibile di umiltà e totale dedizione ai piani del Signore. Invochiamo oggi la sua potente intercessione: che questa preghiera sia lo scudo che difende il nostro cuore dalle inquietudini e la bussola che orienta con sicurezza i nostri passi verso il bene. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 27 maggio: iniziamo la giornata con San Giuseppe

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Preghiera del Mattino MERCOLEDI 27 MAGGIO |Santissima Trinità riempi la mia vita della tua presenza

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