precipita sulla grignetta salvato turista americano

Un escursionista americano di 66 anni è precipitato sulla Grignetta ieri sera. I soccorritori dell’eliambulanza di Como sono intervenuti al buio, impiegando due ore per localizzarlo, raggiungerlo, stabilizzarlo e recuperarlo.

Un escursionista americano di 66 anni della Virgina l’altra sera è precipitato sulla Grignetta. I soccorritori dell’eliambulanza di Como, con una difficile e tecnica missione di salvataggio al buio, hanno impiegato due ore a localizzarlo, raggiungerlo, stabilizzarlo e recuperarlo. Ora il 66enne è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza, con ferite al torace e ai polmoni, una frattura al braccio destro e un trauma cranico. L’infortunio si è verificato sul versante occidentale di Mandello del Lario della Grigna Settentrionale. Durante la via del ritorno dal rifugio Elisa, quando ormai stava tramontando il sole, lo statunitense ha imboccato il sentieri sbagliato, è scivolato ed è caduto per una decina di metri, rimanendo bloccato su un terrazzino naturale tra un salto di roccia e l’altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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