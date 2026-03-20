Nella notte nel centro storico di Firenze, un turista americano di 21 anni è stato aggredito con una sprangata e derubato del portafoglio e del cellulare. L'episodio si è verificato in un'area molto frequentata, attirando l'attenzione su un atto di violenza che ha coinvolto un giovane straniero. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare i responsabili.

FIRENZE – Notte di violenza nel cuore del centro storico, dove un turista americano di soli 21 anni è stato brutalmente aggredito e rapinato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 2 di notte, trasformando una passeggiata notturna in un incubo di sangue e terrore. Il giovane è stato intercettato da due malviventi che lo hanno accerchiato pretendendo la consegna immediata del portafoglio e del cellulare. Di fronte al netto rifiuto del ragazzo, che ha tentato di resistere per difendere i propri effetti personali, i due aggressori non hanno esitato a passare alle vie di fatto: impugnata una spranga metallica, lo hanno colpito violentemente alla testa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Turista americano aggredito a sprangate per portargli via portafoglio e cellulare

Articoli correlati

Leggi anche: Tre minorenni arrestati per aver rapinato e aggredito un uomo: volevano portargli via la bici

Violenta rapina a Firenze, turista preso a sprangateDue soggetti lo hanno colpito alla testa con una spranga metallica dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Turista americano

Argomenti discussi: Esce dal carcere e tenta di rapinare un turista con un coltello da cucina, poi aggredisce i poliziotti: 31enne senegalese arrestato.

Firenze, turista americano colpito alla testa con una spranga di metallo e rapinatoStando a quanto ricostruito, due malviventi lo avevano colpito alla testa con una spranga di ferro dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio ... fanpage.it

Turista americano rapinato e preso a sprangate nel centro di FirenzeAggredito nella notte in via della Spada, 21enne colpito alla testa dopo aver rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare ... gonews.it