Precipita mentre pulisce una finestra | donna portata al Civile in gravi condizioni

Una donna è caduta da oltre quattro metri mentre stava pulendo una finestra della sua abitazione. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale civile. La caduta si è verificata durante le operazioni di pulizia, ma al momento non sono ancora note le cause esatte dell’incidente. La donna si trova in condizioni gravi, secondo quanto riferito dai medici.

È caduta da oltre quattro metri di altezza mentre stava pulendo una finestra della propria abitazione. Una donna di 80 anni è stata soccorsa e trasferita in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in codice rosso.L'allarme lanciato dai vicini L'incidente domestico è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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His family adored the adopted son and treated him as trash; reborn, he stopped begging for love

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