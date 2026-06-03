Precipita mentre pulisce una finestra | donna portata al Civile in gravi condizioni

Da bresciatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è caduta da oltre quattro metri mentre stava pulendo una finestra della sua abitazione. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale civile. La caduta si è verificata durante le operazioni di pulizia, ma al momento non sono ancora note le cause esatte dell’incidente. La donna si trova in condizioni gravi, secondo quanto riferito dai medici.

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È caduta da oltre quattro metri di altezza mentre stava pulendo una finestra della propria abitazione. Una donna di 80 anni è stata soccorsa e trasferita in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in codice rosso.L'allarme lanciato dai vicini L'incidente domestico è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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