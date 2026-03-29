Mentre pulisce il terrazzo precipita nel vuoto | donna in prognosi riservata

Ieri mattina a Fossalta di Trebaseleghe una donna di 45 anni, mentre stava pulendo il terrazzo di casa, è caduta da un'altezza di circa sei metri. La donna, madre di tre figli, ha riportato ferite dopo il volo e si trova attualmente in prognosi riservata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Sfiorata la tragedia ieri 28 marzo attorno alle 14 in via Perlasca a Fossalta di Trebaseleghe. Una quarantacinquenne ha perso l'equilibrio finendo a terra da un'altezza di sei metri. Trasportata in ospedale a Padova dall'elisoccorso Momenti di apprensione ieri 28 marzo a Fossalta di Trebaseleghe. Una donna di 45 anni, madre di tre figli, mentre stava effettuando pulizie a fondo sul terrazzo della sua bifamiliare di via Perlasca, è volata nel vuoto ricadendo rovinosamente a terra da un'altezza di sei metri. Ad accorgersi del dramma sono stati i suoi familiari che hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. A Trebaseleghe in pochi minuti sono arrivati i sanitari del Suem 118. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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