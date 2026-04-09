Bologna bambino di un anno e mezzo precipita da una finestra al secondo piano | è in gravi condizioni

A Bologna un bambino di un anno e mezzo è caduto da una finestra al secondo piano di un edificio situato in via Ada Negri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e il bambino è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto. La prognosi resta riservata a causa delle condizioni di salute del piccolo.

A Bologna un bimbo di un anno e mezzo è caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri. Subito soccorso dal 118, il piccolo è stato ricoverato d'urgenza. La prognosi è riservata. La Polizia indaga sulla dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Studentessa precipita da una finestra a scuola ad Ascoli, 14enne in gravi condizioniUna studentessa di 14 anni è ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere precipitata da... Bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano al Pilastro: è gravissimoTragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri. Temi più discussi: Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne; Tragico incidente in via Piave, morto bambino di 12 anni; Louis morto a 12 anni, era con gli amici sul tetto per farsi i selfie. Il vicino: Hanno provato a salvarlo, poi è precipitato nel vuoto; Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni. Bologna, bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra al secondo piano: è gravissimoSi ipotizza un incidente, deve essere sfuggito ai genitori, probabilmente arrampicandosi su qualcosa per arrivare alla finestra ... corrieredibologna.corriere.it Tragedia a Bologna: bambino di 12 anni muore dopo la caduta da un palazzoUn bambino di 12 anni è tragicamente deceduto a Bologna in seguito a una caduta da un lucernario. Indagini in corso. lavocedivenezia.it ULTIM’ORA Bologna, bambino di un anno e mezzo precipita da una finestra al secondo piano: è in gravi condizioni - facebook.com facebook #Bologna- #AstonVilla, le formazioni ufficiali x.com