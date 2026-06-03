Un SUV è uscito di strada nel Biellese, lungo la strada verso Cossato. Alla guida c’era un deputato di Futuro Nazionale, che è stato trovato con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili e i soccorritori, che hanno prestato assistenza e verificato i livelli di alcol nel sangue. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti.

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che - secondo quanto si è appreso - ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Pozzolo fuori strada con il suv nel biellese, tasso alcolemico molto superiore al limite Il deputato (ex Fratelli d’Italia, passato con Futuro Nazionale di Vannacci) nello scorso ottobre era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a un anno e tre mesi (pena sospesa), per porto abusivo d’armi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pozzolo fuori strada in suv nel Biellese, per il deputato di Futuro Nazionale tasso alcolemico doppio del limite consentito

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Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese, tasso alcolemico doppio rispetto al limite

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