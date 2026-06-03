Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale finisce fuori strada con il suv | il tasso alcolemico era il doppio del consentito

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri. Il suo SUV Mercedes è uscito di strada sulla superstrada per Cossato, vicino a Vigliano Biellese. Secondo i rilievi, il tasso alcolemico dell’uomo era il doppio del limite consentito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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Nuovi guai per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. Il 41enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno: il suo suv Mercedes è finito fuori strada sulla superstrada per Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese (Biella). Il parlamentare è. 🔗 Leggi su Today.it

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