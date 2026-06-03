Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale finisce fuori strada con il suv | il tasso alcolemico era il doppio del consentito

Notizia in breve

Un deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri. Il suo SUV Mercedes è uscito di strada sulla superstrada per Cossato, vicino a Vigliano Biellese. Secondo i rilievi, il tasso alcolemico dell’uomo era il doppio del limite consentito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.