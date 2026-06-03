Deputato di Futuro Nazionale Pozzolo fuori strada con il SUV | positivo all'alcoltest con tasso doppio rispetto al limite

Notizia in breve

Un deputato di Futuro Nazionale è stato protagonista di un incidente autonomo a Vigliano Biellese, finendo fuori strada con il suo SUV. Dopo l’incidente, è stato sottoposto a un alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti né feriti. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.