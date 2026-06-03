Deputato di Futuro Nazionale Pozzolo fuori strada con il SUV | positivo all'alcoltest con tasso doppio rispetto al limite
Un deputato di Futuro Nazionale è stato protagonista di un incidente autonomo a Vigliano Biellese, finendo fuori strada con il suo SUV. Dopo l’incidente, è stato sottoposto a un alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti né feriti. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.
Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Vigliano Biellese, dopo essere finito fuori strada con il suo SUV. Sottoposto ai controlli della Polizia Stradale, il parlamentare è risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito dalla legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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