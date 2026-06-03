Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è uscito di strada con il suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. Durante l'intervento, le forze dell'ordine hanno rilevato un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega due comuni. Non ci sono segnalazioni di feriti gravi, ma il veicolo ha riportato danni. Le autorità hanno avviato le pratiche legali relative all’incidente.

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva la strada che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolemico di molto al di sopra del limite. Un incidente autonomo, senza conseguenze per l’esponente di FN, rimasto illeso nell’impatto. Nell’ottobre dello scorso anno Pozzolo è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi – una mini pistola North American Arms -, con sospensione condizionale della pena in relazione all’incidente del Capodanno 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada con il suv a Biella: tasso alcolemico di molto al di sopra del limite

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