Un uomo è finito fuori strada con il suo Suv nel Biellese. Durante i controlli, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata sottoposta a sequestro. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità hanno avviato le procedure di accertamento. Il conducente è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

È finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l’onorevole Emanuele Pozzolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 giugno: l’ex esponente di Fratelli d’Italia oggi in forza a Futuro Nazionale era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Pozzolo era solo all’interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all’Alcol test che - secondo quanto si è appreso - ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pozzolo fuori strada col Suv nel Biellese: positivo all’alcol test

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Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese, tasso alcolemico doppio rispetto al limite

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