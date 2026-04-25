Caso Garlasco | il dubbio diventa spettacolo all’Arcimboldi

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 giugno, il teatro Arcimboldi di Milano ospiterà uno spettacolo dedicato al caso di Alberto Stasi. L’evento si concentra sulla sua condanna dopo aver trascorso 3772 giorni in carcere. La rappresentazione affronta i punti salienti della vicenda giudiziaria e mette in discussione alcuni aspetti del processo. L’appuntamento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformando la vicenda in un’occasione di discussione pubblica.

?? Cosa sapere Il 4 giugno il teatro Arcimboldi di Milano ospita lo spettacolo su Alberto Stasi. Il dibattito analizza la condanna di Stasi dopo 3772 giorni di detenzione. Il 4 giugno prossimo, il teatro Arcimboldi di Milano ospiterà la tappa milanese dello spettacolo Potresti essere tu-il caso Garlasco, dopo il successo registrato con il sold out a Napoli. L'iniziativa teatrale, ideata e condotta dal giornalista Giuseppe Brindisi, sposta l'attenzione sul palcoscenico dalle pagine dei quotidiani .🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Caso Garlasco: il dubbio diventa spettacolo all’Arcimboldi

#garlasco BUTTANO CARRIERA E DIGNITÀ SOLO PER SEMPIO

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