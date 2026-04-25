Caso Garlasco | il dubbio diventa spettacolo all’Arcimboldi

Il 4 giugno, il teatro Arcimboldi di Milano ospiterà uno spettacolo dedicato al caso di Alberto Stasi. L’evento si concentra sulla sua condanna dopo aver trascorso 3772 giorni in carcere. La rappresentazione affronta i punti salienti della vicenda giudiziaria e mette in discussione alcuni aspetti del processo. L’appuntamento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformando la vicenda in un’occasione di discussione pubblica.