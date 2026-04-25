Caso Garlasco | il dubbio diventa spettacolo all’Arcimboldi
Il 4 giugno, il teatro Arcimboldi di Milano ospiterà uno spettacolo dedicato al caso di Alberto Stasi. L’evento si concentra sulla sua condanna dopo aver trascorso 3772 giorni in carcere. La rappresentazione affronta i punti salienti della vicenda giudiziaria e mette in discussione alcuni aspetti del processo. L’appuntamento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformando la vicenda in un’occasione di discussione pubblica.
?? Cosa sapere Il 4 giugno il teatro Arcimboldi di Milano ospita lo spettacolo su Alberto Stasi. Il dibattito analizza la condanna di Stasi dopo 3772 giorni di detenzione. Il 4 giugno prossimo, il teatro Arcimboldi di Milano ospiterà la tappa milanese dello spettacolo Potresti essere tu-il caso Garlasco, dopo il successo registrato con il sold out a Napoli. L'iniziativa teatrale, ideata e condotta dal giornalista Giuseppe Brindisi, sposta l'attenzione sul palcoscenico dalle pagine dei quotidiani .🔗 Leggi su Ameve.eu
#garlasco BUTTANO CARRIERA E DIGNITÀ SOLO PER SEMPIO
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Corriere della Sera. . Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le indagini sul caso Garlasco. Un’inchiesta che per quasi un anno e mezzo ha riempito i palinsesti tra chiacchiericci e il continuo rincorrersi di presunti scoo - facebook.com facebook
Il caso Garlasco: la Procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. I punti “oscuri” della vicenda. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com