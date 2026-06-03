A Positano si svolge la XXXIV edizione di Mare, Sole e Cultura, con l’evento “Parole in libertà”. La manifestazione include interventi di artisti e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, come Iva Zanicchi e Daria Bignardi. L’evento si concentra su incontri e approfondimenti, con un programma che si estende nel corso di diversi giorni. La manifestazione si tiene nella località costiera italiana, coinvolgendo pubblico e partecipanti in attività legate a musica, letteratura e cultura.

Positano celebra le “Parole in libertà” con la XXXIV edizione di Mare, Sole e Cultura. La storica rassegna letteraria, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, Comune di Positano e Camera di Commercio di Salerno, torna dall’11 giugno al 9 luglio in Piazza Flavio Gioia. L’edizione 2026 sarà dedicata al 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti e al tema delle “Parole in libertà”, reinterpretato alla luce della comunicazione contemporanea, dei social network e del bisogno di difendere il pensiero critico. La rassegna propone una riflessione sul linguaggio di oggi: parole sempre più rapide, dirette, spesso pensate per colpire più che per raccontare. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Positano, torna Mare Sole e Cultura 2026: da Iva Zanicchi a Daria Bignardi

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