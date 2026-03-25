Durante un'intervista, una nota scrittrice ha affermato che l'intelligenza artificiale non rappresenta un rischio, a differenza della letteratura che potrebbe essere più vulnerabile. Ha commentato che l'intelligenza artificiale viene definita in modo critico e ha espresso la sua opinione senza entrare in dettagli tecnici. La conversazione si è concentrata sul confronto tra i due ambiti, senza approfondire aspetti specifici o implicazioni future.

Questo articolo sull'intelligenza artificiale è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. C'è un romanzo che non leggeremo. Si intitola Shy Girl, era uscito in UK autoprodotto, era andato bene, lo aveva acquistato un grande editore americano che poi lo ha ritirato e non lo pubblicherà negli Stati Uniti. Motivo: il sospetto che fosse stato scritto, in tutto o in parte, da un’intelligenza artificiale. «Sospetto», appunto. Non una prova. Non esiste ancora un modo davvero affidabile per stabilire se un testo sia umano o artificiale. Esistono algoritmi che lo sospettano. Un po’ come noi, solo con meno intuito e più sicurezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: «L'intelligenza artificiale è una paracula»

Articoli correlati

Daria Bignardi si propone per È Sempre Mezzogiorno: “Una rubrica fissa di nutrimento dell’anima”Il ‘bosco’ di È Sempre Mezzogiorno ha fatto venire voglia a Daria Bignardi di ritornare in TV.

Leggi anche: Daria Bignardi: «Alaa Faraj ha ottenuto una riduzione di pena: un miracolo che ci infonde speranza preziosa»

Contenuti e approfondimenti su Daria Bignardi

Argomenti discussi: Daria Bignardi: L'intelligenza artificiale è una paracula.

Antonella Clerici vuole riportare Daria Bignardi in Rai, la proposta e la risposta: «Meglio se chiedi in giro...»Schietta Antonella Clerici lo è sempre stata, ma nell'ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno, il suo programma culinario in onda ogni giorno su Rai1, la conduttrice non si è proprio risparmiata e ... corriereadriatico.it

Antonella Clerici vuole riportare Daria Bignardi in Rai, la proposta e la risposta: «Meglio se chiedi in giro...»L'idea di una rubrica sui libri nel programma culinario ha innescato un divertente botta e risposta tra Clerici e Bignardi Schietta Antonella Clerici lo è sempre stata, ma nell'ultima puntata di È ... leggo.it