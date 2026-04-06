Accesso solo pedonale e il cimitero di Terni diventa vietato ai disabili

Da circa una settimana, l'accesso al cimitero di Terni è consentito esclusivamente ai visitatori a piedi e si trova in vigore un divieto per le persone con disabilità. Questa decisione è stata comunicata in seguito alle modifiche apportate agli orari e ai giorni di apertura del sito, che hanno generato diverse segnalazioni da parte di cittadini. Tra le testimonianze, alcune persone hanno riferito di aver perso l'opportunità di visitare i propri cari durante le festività pasquali.

“Ho perso mia madre un anno fa e in questa Pasqua non sono potuta andarla a salutare”. È soltanto una delle tante segnalazioni che in questi giorni si rincorrono, dopo che il Comune di Terni ha “rivoluzionato” orari e giorni di accesso al cimitero cittadino. In particolare, con provvedimento dirigenziale, è stato disposto che per questo mese di aprile l’accesso alle auto autorizzate - quindi anche quelle di persone con disabilità - avvenga dal lunedì al venerdì al mattino e nel pomeriggio e il sabato mattina, mentre il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi sia consentito solo l’accesso pedonale. Decisione che, specie in questi giorni, ha creato non poche difficoltà a chi, abitualmente, accede al camposanto con la propria autovettura e che, altrimenti, trova non pochi impedimenti a fare visita ai propri cari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: A Montesilvano divieto di accesso alla pineta, ai parchi e al cimitero per il maltempo Lo schiaffo di Israele ai cristiani: a Pizzaballa vietato l’accesso al Santo SepolcroNon bastano le costrizioni ai credenti musulmani residenti nello Stato Ebraico: dopo aver fermato i fedeli islamici della celebrazione di Eid el-Fitr... Temi più discussi: Isola pedonale nel centro storico di Amalfi per la stagione turistica 2026; Nuovo attraversamento pedonale. Più sicurezza per l’accesso alle scuole; Modifiche temporanee alla viabilità cittadina; Bollettino della viabilità n. 36 del 29.3.2026. Savigliano, lavori al ponte di via Alba: chiusura temporanea della passerella pedonaleIl 1° e 2 aprile accesso consentito solo in fasce orarie e sotto supervisione durante il varo delle travi metalliche ... targatocn.it Nuovo attraversamento pedonale. Più sicurezza per l’accesso alle scuoleLe strisce appena completate partono dal viale che costeggia corso Europa. Realizzati cartelli, illuminazione, stallo per disabili e piazzola di sosta rosa. . ilrestodelcarlino.it Si libera provinciale 129 di accesso al comune rimasto isolato dopo il maltempo in Puglia facebook Nuova assicurazione sanitaria statale cambia l’accesso alle cure x.com