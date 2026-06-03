Porti di Ponza e Ventotene | ecco i nuovi piani di gestione e raccolta dei rifiuti

Sono stati annunciati nuovi piani di gestione e raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi e dai residui di carico nei porti di Ponza e Ventotene. Le misure riguardano la separazione e lo smaltimento dei rifiuti generati durante le operazioni portuali. Le autorità competenti hanno predisposto procedure specifiche per il trattamento dei materiali e la gestione dei residui. I piani sono stati comunicati alle compagnie di navigazione e alle autorità portuali.

Nuovi piani di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti di Ponza e Ventotene. Sono infatti state emanata le ordinanze con cui nei porti delle due isole pontine sono stati approvati i piani.A darne notizia la Capitaneria di porto che parla di “un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Porto di Lavagna: presentato il piano degli investimenti per il rilancio

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